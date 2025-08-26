Новый смартфон Realme сможет воспроизводить видео более двух суток без перерыва

Опубликовано 26 августа 2025, 08:251 мин.
Новый смартфон Realme сможет воспроизводить видео более двух суток без перерываБезумие какое-то
Realme готовит к анонсу новый смартфон с рекордной для бренда автономностью. Устройство получит аккумулятор на 15 000 мАч, что более чем вдвое превышает емкость современных флагманов.
По данным компании, смартфон сможет воспроизводить видео без подзарядки в течение 50 часов подряд, что эквивалентно более чем двум суткам непрерывного просмотра. В повседневных сценариях новинка должна проработать до пяти дней на одной зарядке.
Пока никаких других характеристик производитель не раскрыл. Неизвестно, каким будет дисплей, процессор или система камер, и станет ли модель серийной или останется демонстрационным прототипом.
Презентация состоится 27 августа 2025 года. Realme намекает, что новинка может стать коммерческим продуктом, однако не исключено, что это будет имиджевый проект для демонстрации возможностей компании в области автономности смартфонов.