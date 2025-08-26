Новый смартфон Realme сможет воспроизводить видео более двух суток без перерыва

По данным компании, смартфон сможет воспроизводить видео без подзарядки в течение 50 часов подряд, что эквивалентно более чем двум суткам непрерывного просмотра. В повседневных сценариях новинка должна проработать до пяти дней на одной зарядке.

Пока никаких других характеристик производитель не раскрыл. Неизвестно, каким будет дисплей, процессор или система камер, и станет ли модель серийной или останется демонстрационным прототипом.