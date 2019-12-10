Новый смартфон Redmi отнимет покупателей у юбилейного флагмана Xiaomi

Да, в качестве “сердца” Redmi K30 Pro, судя по всему, выступит Snapdragon 865, а анонс новинки ожидается уже в марте месяце 2020 года, то есть примерно в тот же период, когда Xiaomi анонсирует Xiaomi Mi 10. В связи с чем компания решила создать конкуренцию внутри своих собственных флагманских смартфонов — не до конца понятно. Особенно непонятно, зачем Xiaomi выпускать Redmi K30 Pro, который явно будет стоить дешевле Mi 10, всего лишь через пару недель после анонса “юбилейного Mi”? С другой стороны, компания явно пользуется услугами аналитиков и сама себе в ногу стрелять вряд ли будет. А значит, в подобном решении явно есть какая-то выгода для китайского гиганта.

Напомним, что анонс Xiaomi Mi 10 намечен на февраль 2020 года, возможно даже в рамках выставки MWC 2020, проходящей в Барселоне. Согласно последним данным, смартфон будет оснащен сверхбыстрой проводной зарядкой, возможно фронтальной камерой, спрятанной под дисплеем, а также новейшим процессором Snapdragon 865.