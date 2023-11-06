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12:00, 06 ноября 2023
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Новый смартфон Vivo iQOO 12 умеет делать фото с 70-кратным зумом. Вот как это выглядит

А вот это уже вау

Бренд iQOO, в преддверии официального анонса своего нового флагмана iQOO 12, продемонстрировал возможности его камеры, опубликовав серию фотографий в социальной сети Weibo.

Особенно примечательным стал снимок Луны, выполненный с использованием 70-кратного зума, который продемонстрировал выдающуюся детализацию и качество изображения.

Фотоаппарат оснащен основным модулем с ЭФР 23 мм и светосилой F/1,68, а также сверхширокоугольным объективом.

Новый смартфон Vivo iQOO 12 умеет делать фото с 70-кратным зумом. Вот как это выглядит
© Gizmochina

Помимо впечатляющего зума, iQOO 12 обещает стать весьма мощным устройством благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 3, экрану с разрешением 1.5К и частотой обновления 144 Гц, аккумулятору на 4880 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт и защите по стандарту IP68.

Ожидается, что официальная премьера линейки состоится уже 7 ноября, и поклонники технологий с нетерпением ждут возможности увидеть все возможности новинки в действии.

Источник:Gizmochina
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