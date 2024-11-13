Новый смартфон Vivo Y18t начали продавать всего за $90

Для селфи используется 8-мегапиксельная камера, размещенная в вырезе экрана. Датчик отпечатка пальца встроен в кнопку питания на боковой панели.

На задней стороне смартфона — 50-мегапиксельная основная камера и дополнительный 0.08-мегапиксельный модуль. Vivo Y18t питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, который заряжается через USB-C до 15 Вт; полный заряд занимает 145 минут.