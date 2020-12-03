Новый смартфон Xiaomi для России прорекламировал рэпер в костюме американского арестанта

Напоминаем вам, что Mi 10T и его Pro-версия получили практически идентичные характеристики. Разница заключается в фотовозможностях. Так, если Mi 10T Pro имеет датчик на 108 Мп, то Mi 10T - на 64 Мп. Смартфоны оснащены 6,67-дюймовыми Full HD+ экранами с частотой обновления 144 Гц. Новинки работают на базе Snapdragon 865 с энергоемким аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Xiaomi Mi 10T в модификации на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти обойдется на российском рынке в 44 990 рублей, тогда как Mi 10T Pro с 8/256 ГБ можно купить за 49 990 рублей. Оформить предзаказ можно уже сейчас, а открытые продажи стартуют 10 декабря. Первым покупателям предусмотрены скидки.

Тимур Сорокин - начинающий музыкант, видеоблогер 1999 года рождения, который изначально прославился за счёт пародии на видеоролик топ-блогера Кати Клэп".