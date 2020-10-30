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Новый смартфон Xiaomi линейки Redmi K40 получит неанонсированный процессор Snapdragon
И речь даже не о Snapdragon 875
До конца года осталось не так много времени, но когда это останавливало Xiaomi от анонса какой-нибудь новинки? Вот и на этот раз очередная утечка подтверждает, что до 2021 года компания представит новый смартфон в рамках линейки Redmi K40, который получит неанонсированный процессор Snapdragon.
Так, безымянный смартфон Xiaomi под модельным номером M2011K2C был найден в базе данных сертификационной комиссии, сообщает издание Gizmochina. Предположительно, речь идет о Redmi K40, который ожидается уже в ближайшие месяцы. Все в той же базе данных говорится о том, что смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon, анонс которого еще только должен состояться в будущем.
Если верить более ранним утечкам, то чипом, который ляжет в основу Redmi K40, станет Snapdragon 775G. Ожидается, что его покажут одновременно с флагманским Snapdragon 875 в самом начале декабря 2020 года.