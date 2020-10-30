Новый смартфон Xiaomi линейки Redmi K40 получит неанонсированный процессор Snapdragon

До конца года осталось не так много времени, но когда это останавливало Xiaomi от анонса какой-нибудь новинки? Вот и на этот раз очередная утечка подтверждает, что до 2021 года компания представит новый смартфон в рамках линейки Redmi K40, который получит неанонсированный процессор Snapdragon.