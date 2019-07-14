Новый смартфон Xiaomi на чистом Android показан вживую

В сети появилась подборка живых фотографий розничной коробки и самого готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi A3, пока не представленного официально. Ими поделился профильный ресурс GSMArena, получивший снимки от анонимного источника.

Снимки коробки и смартфона подтверждают, что смартфон будет доступен в чёрной, синей и белой вариантах расцветки. Также можно заметить каплвидный вырез дисплея, тройную основную камеру и логотип Android One на нижней части задней панели.