Новый смартфон Xiaomi на чистом Android показан вживую

В сети появилась подборка живых фотографий розничной коробки и самого готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi A3, пока не представленного официально. Ими поделился профильный ресурс GSMArena, получивший снимки от анонимного источника.
Снимки коробки и смартфона подтверждают, что смартфон будет доступен в чёрной, синей и белой вариантах расцветки. Также можно заметить каплвидный вырез дисплея, тройную основную камеру и логотип Android One на нижней части задней панели.
На защитной плёнке на экране перечислены основные характеристики, включая 6,08-дюймовым AMOLED-дисплей, интегрированный под экран сканер отпечатков пальцев, тройную 48-мегапиксельную основную камеру, фронтальную на 32 Мп, процессор Snapdragon 665, аккумулятор 4030 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.
Компания уже начала приглашать журналистов в европейских странах на премьеру смартфона. В Польше анонс назначен на 25 июля 2019 года.