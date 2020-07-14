Новый смартфон Xiaomi Redmi замечен на "живом" фото

К сожалению, изображение получилось крайне неинформативным с точки зрения того, что на нем можно увидеть. Но зато оно как минимум официально подтвердило факт того, что компания Redmi работает над новинкой.

Напомним, что судя по последним слухам, “дочка” Xiaomi прямо сейчас и вправду работает над новым смартфоном, который называется Redmi K30 Ultra. Если верить утечкам, то девайс будет построен на базе процессора MediaTek Dimensity 1000, иметь камеру на 64 Мп, а также оснащаться дисплеем с частотой обновления 120 или даже 144 Гц.