Новый смартфон Xiaomi станет эксклюзивным партнером фильма "Форсаж 9"

Напомним, что новый смартфон Redmi сможет похвастаться самой высокой производительностью среди всех смартфонов, имеющих поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G — уже сейчас в сети есть информация о том, что устройство набрало более 610 тыс баллов в популярном бенчмарке AnTuTu.