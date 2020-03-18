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Новый смартфон Xiaomi станет эксклюзивным партнером фильма "Форсаж 9"
Анонс новинки состоится уже в ближайшее время
Как стало известно, грядущая новинка Xiaomi и “Форсаж 9” займутся одновременным продвижением друг друга — это стало возможным благодаря эксклюзивному партнерству Redmi K30 Pro с популярной серией фильмов.
Согласно официальным данным, одновременная маркетинговая кампания запустится вместе с анонсом Redmi K30 Pro — 24 марта. Xiaomi уже подтвердила, что новинку оснастят системой жидкостного охлаждения, благодаря которой процессор Snapdragon 865, на основе которого и будет работать смартфона, сможет показать себя во всей красе без просадок производительности, вызванных перегревом.
Напомним, что новый смартфон Redmi сможет похвастаться самой высокой производительностью среди всех смартфонов, имеющих поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G — уже сейчас в сети есть информация о том, что устройство набрало более 610 тыс баллов в популярном бенчмарке AnTuTu.