Новый Snapdragon 8 Elite 2 станет самым мощным чипом Qualcomm — до 5 ГГц и +30 % к скорости

Согласно утечке от инсайдера Digital Chat Station, новый флагманский процессор получит мощное обновление и станет самым производительным в линейке компании.

Чип будет построен на архитектуре второго поколения Oryon и изготовлен по 3-нм техпроцессу TSMC. Ожидается, что максимальная тактовая частота достигнет 5 ГГц, а базовая — 4,4 ГГц.

В тестах Geekbench 6 новый чип Qualcomm набирает более 4000 баллов в одноядерном режиме и свыше 11 000 в многоядерном — прирост до 30% по сравнению с предшественником.

Также чип получит 16 МБ кеша GMEM и видеоядро Adreno 840, обеспечивающее высокую производительность в графических задачах.

Ожидается, что первыми новинку получат смартфоны Xiaomi 16 и 16 Pro, а также модели от OnePlus, iQOO, HONOR, Realme и Nubia.