Новый среднебюджетный смартфон Google получит процессор прошлогоднего флагмана

Во внутренних файлах системы можно найти упоминание устройства под кодовым именем Barbet. Как пишет 9to5Google, оно принадлежит Pixel 5a 5G. И как видно из исходного кода Android 12, Barbet будет работать на базе чипа sm7250 — это модельный номер Snapdragon 765G от Qualcomm. На нём работали прошлогодние Pixel 5 и Pixel 4a 5G.