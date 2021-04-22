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Новый среднебюджетный смартфон Google получит процессор прошлогоднего флагмана
Достаточно щедро, учитывая потенциальную цену новинки
Некоторое время назад Google подтвердила, что она выпустит новенький среднебюджетный Pixel 5a 5G до конца 2021 года. Теперь же, благодаря свежему Android 12 Developer Preview, стало известно, что устройство будет работать на базе чипа, установленного в прошлогоднем флагмане — Google Pixel 5.
Во внутренних файлах системы можно найти упоминание устройства под кодовым именем Barbet. Как пишет 9to5Google, оно принадлежит Pixel 5a 5G. И как видно из исходного кода Android 12, Barbet будет работать на базе чипа sm7250 — это модельный номер Snapdragon 765G от Qualcomm. На нём работали прошлогодние Pixel 5 и Pixel 4a 5G.
Отметим, что конференция Google I/O 2021 начнётся уже 18 мая 2021 года. Возможно, именно в рамках этого мероприятия нас ждёт анонс двух новых среднебюджетных аппарата от Google.