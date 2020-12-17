Новый среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A72 5G «засветился» на качественных изображениях

К сожалению, в сети нет никакой информации о «железной» составляющей смартфона. Разве что известно, что основная камера девайса получит разрешение 64 Мп, а также то, что девайс не станут лишать 3,5-мм аудиоджека. Что же до цены Samsung Galaxy A72 5G, то ожидается, что устройство будет продаваться по цене 599 долларов или 43 700 рублей.