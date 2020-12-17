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Новый среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A72 5G «засветился» на качественных изображениях
Выглядит он явно дороже своей цены
В начале 2021 года от Samsung ждут не только обновлённую флагманскую линейку Galaxy S21, но и девайсы «попроще». И именно один такой смартфон, среднебюджетник Galaxy A72 5G, и «засветился» на качественных изображениях.
Судя по рендерам, устройство своим внешним видом будет очень сильно напоминать Galaxy Note 20, особенно за счёт блока основной камеры. Задняя крышка девайса будет выполнена из пластика, передаёт GSMArena. Размер экрана смартфона составит 6,7 дюйма.
К сожалению, в сети нет никакой информации о «железной» составляющей смартфона. Разве что известно, что основная камера девайса получит разрешение 64 Мп, а также то, что девайс не станут лишать 3,5-мм аудиоджека. Что же до цены Samsung Galaxy A72 5G, то ожидается, что устройство будет продаваться по цене 599 долларов или 43 700 рублей.