Новый сверхдешёвый смартфон Honor получит 108 Мп камеру

По его словам, компания готовит новый бюджетный смартфон, который будет оснащён процессором Snapdragon 6 Gen 1 от Qualcomm и 1,5К-дисплеем.

Но главной фишкой новинки должна стать основная камера. Она, если верить инсайдеру, сможет похвастаться разрешением в 108 Мп! Более того, внутри смартфона будет установлена мощная батарея ёмкостью 5800 мАч, что говорит о его потенциально высокой автономности.

Аналитик не раскрыл дату выхода и цену устройства. Да и не то чтобы нам известно, как именно свежий бюджетник Honor будет называться. Отметим лишь, что Honor вовсю готовится к презентации нового гибкого флагмана Magic V2. Возможно, именно там и стоит ждать анонса нового бюджетного аппарата бренда.