Новый сверхдешёвый смартфон Xiaomi Redmi 10A протестировали в Geekbench

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Новый сверхдешёвый смартфон Xiaomi Redmi 10A протестировали в GeekbenchГде он показал себя крепким молодцом
За последние пару месяцев Xiaomi представила немало топовых устройств. В том числе и флагманскую линейку Xiaomi 12.
Но, судя по всему, уже совсем скоро китайский бренд представит долгожданную новинку в начальном ценовом сегменте — Redmi 10A. По крайней мере, это следует из того, что смартфон прошёл тестирование в популярном бенчмарке Geekbench.
Это и то, что аппарат был замечен в базе американского ведомства FCC, позволило узнать, какое «железо» будет установлено в смартфон.
Так, в основу девайса ляжет чип Helio G25, помогать которому будут от 2 до 4 ГБ оперативной и от 32 до 128 ГБ постоянной памяти. При этом телефон оснастят двойной основной камерой на 13 и 2 Мп.
Отметим, что в Geekbench версия Redmi 10A с 4 ГБ оперативной памяти набрала 787 и 3710 баллов в одно- и многоядерном тестированиях.
Источник: Gizmochina