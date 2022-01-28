Новый сверхдешёвый смартфон Xiaomi Redmi 10A протестировали в Geekbench

Но, судя по всему, уже совсем скоро китайский бренд представит долгожданную новинку в начальном ценовом сегменте — Redmi 10A. По крайней мере, это следует из того, что смартфон прошёл тестирование в популярном бенчмарке Geekbench.

Это и то, что аппарат был замечен в базе американского ведомства FCC, позволило узнать, какое «железо» будет установлено в смартфон.