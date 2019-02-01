Новый телефон-раскладушка Motorola RAZR появился на качественных изображениях

Посвящённый дизайну ресурс Yanko Design опубликовал концептуальные рендеры смартфона Motorola RAZR, созданные дизайнером Сарангом Шетом (Sarang Sheth).
В сети уже неоднократно появлялись слухи о возможном возрождении легендарной раскладушки Motorola RAZR. Согласно последним утечкам, это будет смартфон в знакомом форм-факторе культовой Motorola RAZR V3, но с гибким складным экраном, это уже было подтверждено патентом Motorola Mobility.
На рендерах показан хорошо знакомый дизайн культовой Motorola RAZR V3, но с гибким складным экраном с соотношением сторон 19:8, закруглёнными кромками и даже вырезом. В сложенном виде пользователю будет доступен небольшой вспомогательный экран, на задней панели расположен сканер отпечатков пальцев.
Как сообщалось ранее, дебют Motorola RAZR 2019 может состояться в феврале. В США смартфон выйдет эксклюзивно у оператора Verizon Wireless по цене около полутора тысяч долларов.