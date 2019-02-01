Новый телефон-раскладушка Motorola RAZR появился на качественных изображениях

На рендерах показан хорошо знакомый дизайн культовой Motorola RAZR V3, но с гибким складным экраном с соотношением сторон 19:8, закруглёнными кромками и даже вырезом. В сложенном виде пользователю будет доступен небольшой вспомогательный экран, на задней панели расположен сканер отпечатков пальцев.

Как сообщалось ранее, дебют Motorola RAZR 2019 может состояться в феврале. В США смартфон выйдет эксклюзивно у оператора Verizon Wireless по цене около полутора тысяч долларов.