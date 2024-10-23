Новый топовый чип Snapdragon 8 Elite оказался почти на 50% мощнее предшественника

Результаты оказались впечатляющими: процессор значительно превосходит своих конкурентов, включая недавно выпущенный Dimensity 9400.

В бенчмарке Geekbench 6 чип набрал 3230 баллов в одноядерном тесте и 10 617 в многоядерном, что делает его лидером среди флагманских процессоров.

Особенно заметен прирост производительности по сравнению с прошлогодним Snapdragon 8 Gen 3: в одноядерном тесте разница составила 40%, а в многоядерном — 47%.