Новый топовый чип Snapdragon 8 Elite оказался почти на 50% мощнее предшественника

Новый топовый чип Snapdragon 8 Elite оказался почти на 50% мощнее предшественникаПриятная неожиданность
Результаты оказались впечатляющими: процессор значительно превосходит своих конкурентов, включая недавно выпущенный Dimensity 9400.
В бенчмарке Geekbench 6 чип набрал 3230 баллов в одноядерном тесте и 10 617 в многоядерном, что делает его лидером среди флагманских процессоров.
Особенно заметен прирост производительности по сравнению с прошлогодним Snapdragon 8 Gen 3: в одноядерном тесте разница составила 40%, а в многоядерном — 47%.
Даже с учетом того, что оба чипа произведены по новейшему техпроцессу TSMC N3E, Snapdragon 8 Elite показал на 14% лучшие результаты в одноядерных тестах и на 17% в многоядерных по сравнению с Dimensity 9400.
Этот успех Qualcomm связан с разработкой кастомных ядер Oryon, которые обеспечили значительный прирост производительности.