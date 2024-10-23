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Опубликовано 23 октября 2024, 07:07
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Новый топовый чип Snapdragon 8 Elite оказался почти на 50% мощнее предшественника

Приятная неожиданность
Qualcomm официально представила новый чип Snapdragon 8 Elite, который сразу же протестировали в различных бенчмарках.
Новый топовый чип Snapdragon 8 Elite оказался почти на 50% мощнее предшественника
© Wccftech

Результаты оказались впечатляющими: процессор значительно превосходит своих конкурентов, включая недавно выпущенный Dimensity 9400.

В бенчмарке Geekbench 6 чип набрал 3230 баллов в одноядерном тесте и 10 617 в многоядерном, что делает его лидером среди флагманских процессоров.

Особенно заметен прирост производительности по сравнению с прошлогодним Snapdragon 8 Gen 3: в одноядерном тесте разница составила 40%, а в многоядерном — 47%.

© Wccftech

Даже с учетом того, что оба чипа произведены по новейшему техпроцессу TSMC N3E, Snapdragon 8 Elite показал на 14% лучшие результаты в одноядерных тестах и на 17% в многоядерных по сравнению с Dimensity 9400.

Этот успех Qualcomm связан с разработкой кастомных ядер Oryon, которые обеспечили значительный прирост производительности.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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