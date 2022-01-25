Новый вирус для Android сбрасывает смартфон после воровства денег из банковских приложений

По сообщениям, это достаточно опасное приложение, которое нацелено на клиентов онлайн-банкинга в Великобритании, Польше, Испании, Италии, Китае и Латинской Америке. Оно не только умеет незаметно запускаться на смартфоне жертвы, но и может сбросить устройство до заводских настроек, что приводит к потере всех личных данных атакуемого пользователя. Такое происходит в двух случаях: если оператор фиксирует запуск BRATA в виртуальной среде для анализа или если атака прошла успешно.

Этот зловред достаточно трудно обнаружить, благодаря его умению обходить фильтры антивирусов, в том числе знаменитый VirusTotal. К тому же этот вирус находит и отключает все рабочие процессы антивирусных программ.