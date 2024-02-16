Новый вирус для iPhone и Android ворует данные отпечатков пальцев и сканов лица пользователей

Зловред нацелен на смартфоны iPhone и Android, и его целью является кража биометрических данных, таких как отпечатки пальцев и сканы лица.

Эксперты по кибербезопасности обнаружили, что это, возможно, первый троян для iOS, созданный для похищения биометрических данных лиц. Вирус для iOS, названный GoldPickaxe, направлен на пользователей в Таиланде и, возможно, Вьетнаме.

«Чтобы использовать украденные биометрические данные, злоумышленник использует услуги замены лиц с помощью ИИ, чтобы создавать глубокие фейки, заменяя лица жертв своими лицами», — говорится в отчете Group-IB.

Компания также обнаружила версию для Android с еще большими возможностями. Однако вирус не циркулирует в официальных магазинах приложений. Он также не использует уязвимости iOS.

Вместо этого создатели вируса обманывают жертв, заставляя установить зловредное приложение и предоставить все необходимые настройки, включая мощные разрешения устройства.