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Опубликовано 16 февраля 2024, 07:53
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Новый вирус для iPhone и Android ворует данные отпечатков пальцев и сканов лица пользователей

Не обошлось без использования ИИ
Опасный новый вирус бродит по мобильным устройствам, готовясь ворваться в приватность пользователей.

Зловред нацелен на смартфоны iPhone и Android, и его целью является кража биометрических данных, таких как отпечатки пальцев и сканы лица.

Эксперты по кибербезопасности обнаружили, что это, возможно, первый троян для iOS, созданный для похищения биометрических данных лиц. Вирус для iOS, названный GoldPickaxe, направлен на пользователей в Таиланде и, возможно, Вьетнаме.

«Чтобы использовать украденные биометрические данные, злоумышленник использует услуги замены лиц с помощью ИИ, чтобы создавать глубокие фейки, заменяя лица жертв своими лицами», — говорится в отчете Group-IB.

Компания также обнаружила версию для Android с еще большими возможностями. Однако вирус не циркулирует в официальных магазинах приложений. Он также не использует уязвимости iOS.

Вместо этого создатели вируса обманывают жертв, заставляя установить зловредное приложение и предоставить все необходимые настройки, включая мощные разрешения устройства.

Источник:PCMag
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone
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#ANDROID
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#вирус