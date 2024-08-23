Телефоны
Опубликовано 23 августа 2024, 08:30
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Новый вирус использует NFC на Android-смартфонах для кражи данных банковских карт

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Обнаружен новый вирус для Android под названием NGate, который использует чип NFC для кражи данных с банковских карт.
Новый вирус использует NFC на Android-смартфонах для кражи данных банковских карт
© Android Authority

Вирус активен с ноября 2023 года и уже был замешан в ряде инцидентов, связанных с утечкой информации о кредитных картах и незаконным снятием наличных через NFC.

NGate распространяется через фишинговые SMS-сообщения и поддельные обновления безопасности, которые маскируются под официальные приложения банков.

Вирус использует компонент с открытым исходным кодом NFCGate, разработанный для тестирования и экспериментов с NFC, что позволяет злоумышленникам перехватывать данные с карт и отправлять их на свои устройства.

Атакующие могут использовать полученные данные для создания виртуальных карт и последующего совершения транзакций в банкоматах или точках продаж, поддерживающих бесконтактную оплату.

Для защиты от таких атак рекомендуется отключить NFC на устройстве, если оно не используется и тщательно проверять разрешения приложений, установленных на телефоне.

Источник:Business Insider
Автор:Булат Кармак
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