Новый Vivo X50 научили улучшать фотографии

Выяснилось, что оба устройства получили интересную функцию, о котором представители китайской компании Vivo, по какой-то причине, решили не упоминать в рамках презентации. Речь о функции, получившей название Photo Repair, которая позволяет улучшать некачественные, размытые изображения.

По данным пользователей, Photo Repair работает с помощью элементов искусственного интеллекта. Так, система самостоятельно дорисовывает детали фотографии плохого качества, улучшая их внешний вид, что в результате обеспечивает пользователей более качественным и детальным снимком без размытия. Один из пользователей опубликовал фотографии, которые были отредактированы с помощью данной функции. Стоит отметить, что результат, действительно, впечатляющий.