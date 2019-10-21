Новый Xiaomi Redmi Note 8T почти не отличается от базовой версии

Так, авторитетный интернет-информатор Судханшу Амбхоре опубликовал на своей Twitter-странице пост, к которому прикрепил сравнительное изображение Redmi Note 8T и обычный Redmi Note 8, не Pro. Также Амбхоре опубликовал информацию, согласно которой единственным отличием Redmi Note 8T от Note 8 будет лишь наличие NFC-модуля, а о Snapdragon 730G и речи быть не может. Но на опубликованных им же снимках прекрасно видно, что 8Т также должен будет получить сканер отпечатка пальцев под экраном, так как на задней спинке биометрический датчик отсутствует.