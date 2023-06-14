Нож в спину: сооснователь Realme ушёл из компании и устроился в Honor

В сообщении, опубликованном в Twitter, он выразил благодарность коллегам и пожелал им дальнейшего роста. В 2018 году Шет был одним из основателей бренда Realme и занимал различные должности.

В 2021 году он стал президентом международного подразделения, а через год получил должность глобального вице-президента. В своём обращении Шет обещает продолжить помогать бренду в роли стратегического советника.

На данный момент нет подробностей о планах Шеты на будущее. Но на прошлой неделе стало известно, что он присоединился к команде Honor India.

Предполагается, что Honor выбрала Шета для своей маркетинговой стратегии, т.к. она планирует расширить своё присутствие на рынке при помощи местного опытного специалиста.