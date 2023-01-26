Ну и зачем ждать презентацию? Раскрыты все подробности о новеньком Honor Magic 5 Lite, в том числе и цена

По данным наших коллег, в основу новинки ляжет чип Snapdragon 695 от Qualcomm. При этом производитель намерен сосредоточиться не на улучшении производительности по сравнению с предшественником, а скорее на камере и экране.

Так, смартфон получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой кадров 120 Гц и максимальной яркостью 800 кд/кв.м.