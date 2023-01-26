Ну и зачем ждать презентацию? Раскрыты все подробности о новеньком Honor Magic 5 Lite, в том числе и цена

Ну и зачем ждать презентацию? Раскрыты все подробности о новеньком Honor Magic 5 Lite, в том числе и ценаНамечается достойный среднебюджетник
Портал WinFuture поделился множеством подробностей о грядущем Honor Magic 5 Lite. Информации так много, что возникает вопрос — насколько теперь будет интересно смотреть презентацию устройства?
Фото: WinFuture
По данным наших коллег, в основу новинки ляжет чип Snapdragon 695 от Qualcomm. При этом производитель намерен сосредоточиться не на улучшении производительности по сравнению с предшественником, а скорее на камере и экране.
Так, смартфон получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой кадров 120 Гц и максимальной яркостью 800 кд/кв.м.
WinFuture
Основная камера девайс сможет похвастаться 64, 5 и 2-мегапиксельными сенсорами. Фронтальная камера сможет делать 16-Мп фото.
Устройство будет поставляться с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, чипом NFC, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1. Ёмкость аккумулятора Honor Magic 5 Lite составит 5100 мАч, будет поддержка быстрой 40-ваттной зарядки.
WinFuture
Ожидается, что цена смартфона в Европе составит 390 евро.