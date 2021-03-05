Nubia анонсировала самый мощный смартфон на рынке

Новинки оснащены FHD+ AMOLED экранами на 6,8 дюймов с частотой обновления 165 Гц. Причем в целях экономии заряда батареи частота обновления может снизиться до 30 Гц. Устройства получили трехмодульные камеры с 64, 8 и 2 Мп. Селфи-камера, в свою очередь, рассчитана на 8 Мп.

Red Magic 6 Pro оборудовали аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой подзарядки на 120 Вт. Базовая модель получила аккумулятор на 5050 мАч и поддержку подзарядки на 65 Вт. Модификация Red Magic 6 с 8/128 ГБ стоит 590 долларов, 12/128 ГБ- 635, тогда как самая дорогая версия с 12/256 ГБ продается за 680. Red Magic 6 Pro в версии с 12/128 ГБ оценили в 680 долларов, тогда как модификация на 12/256 ГБ продается за 740 долларов, а 16/256 ГБ - 820. Также компания выпустила Red Magic 6 Pro Transparent Edition 16 /256 ГБ за 865 долларов и 18/512 ГБ - 1020.