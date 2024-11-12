Nubia опубликовала качественные фото игрового смартфона Red Magic 10 Pro в разных цветах

Новинка будет представлена в четырех цветах: Day Warrior, Dark Knight, Deuterium Transparent Silver Wing и Deuterium Transparent Dark Night.

Последние два варианта будут с прозрачной задней крышкой, что позволяет увидеть внутренние компоненты устройства, делая его внешний вид еще более впечатляющим.