Nubia показала дизайн Red Magic 11 Pro с кольцом для водяного охлаждения

Nubia показала дизайн Red Magic 11 Pro с кольцом для водяного охлажденияЭто первый подобный смартфон на рынке
© Nubia
Внутри прозрачной задней панели расположено декоративное кольцо, привлекающее внимание к системе охлаждения. В основе этой системы лежит жидкостное охлаждение с синей жидкостью в движении. Смартфон представлен в четырёх цветах, в том числе два прозрачных варианта, в которых видно заднюю панель.
RedMagic 11 Pro оснащён гибридной системой охлаждения, включающей кулер Active Wind 4.0, который может вращаться со скоростью до 24 000 оборотов в минуту, а также жидкостный контур. Корпус устройства имеет запатентованную конструкцию «водопадного воздуховода» и защищён от воды по стандарту IPX8.
Технические характеристики включают использование чипсета Snapdragon 8 Elite 5, аккумулятор ёмкостью 8000 мАч и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.
Менеджер Nubia по продукции Red Magic Джеймс Цзян отметил высокую эффективность охлаждения и энергоэффективность модели.