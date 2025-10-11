Nubia показала дизайн Red Magic 11 Pro с кольцом для водяного охлаждения

Это первый подобный смартфон на рынке

Компания Nubia, известный производитель смартфонов, выпустила игровой смартфон RedMagic 11 Pro с системой водяного и воздушного охлаждения. Это первый смартфон с жидкостным охлаждением, как у ноутбуков. Об этом сообщает портал GizmoChina.