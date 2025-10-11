Телефоны
Опубликовано 11 октября 2025, 13:46
1 мин.

Nubia показала дизайн Red Magic 11 Pro с кольцом для водяного охлаждения

Это первый подобный смартфон на рынке
Компания Nubia, известный производитель смартфонов, выпустила игровой смартфон RedMagic 11 Pro с системой водяного и воздушного охлаждения. Это первый смартфон с жидкостным охлаждением, как у ноутбуков. Об этом сообщает портал GizmoChina.
Nubia показала дизайн Red Magic 11 Pro с кольцом для водяного охлаждения

© Nubia

Внутри прозрачной задней панели расположено декоративное кольцо, привлекающее внимание к системе охлаждения. В основе этой системы лежит жидкостное охлаждение с синей жидкостью в движении. Смартфон представлен в четырёх цветах, в том числе два прозрачных варианта, в которых видно заднюю панель.

© Nubia

RedMagic 11 Pro оснащён гибридной системой охлаждения, включающей кулер Active Wind 4.0, который может вращаться со скоростью до 24 000 оборотов в минуту, а также жидкостный контур. Корпус устройства имеет запатентованную конструкцию «водопадного воздуховода» и защищён от воды по стандарту IPX8.

Технические характеристики включают использование чипсета Snapdragon 8 Elite 5, аккумулятор ёмкостью 8000 мАч и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Менеджер Nubia по продукции Red Magic Джеймс Цзян отметил высокую эффективность охлаждения и энергоэффективность модели.