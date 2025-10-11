Nubia представила флагман Z80 Ultra с чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Nubia представила смартфон в трёх цветовых решениях: Phantom Black, Glacial White и Starry Collector's Edition с уникальным космическим узором, который отличает его от предшественника Z70 Ultra.

Модель Z80 Ultra оснащена большим экраном с частотой обновления 144 Гц и минимальными рамками. Интегрированная в дисплей фронтальная камера повышает удобство использования. Смартфон имеет 16 ГБ ОЗУ. Система камер включает 50 Мп основной модуль с фокусным расстоянием 35 мм, широкоугольный объектив 1/1,55 дюйма и телеобъектив-перископ.