Nubia представила флагман Z80 Ultra с чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Опубликовано 11 октября 2025, 14:301 мин.
Nubia представила флагман Z80 Ultra с чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5Это будет мощный смартфон
Компания Nubia анонсировала запуск своего нового флагманского смартфона Z80 Ultra на китайском рынке, который состоится 17 октября 2025 года, а продажи начнутся 22 октября. Устройство будет оснащено передовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5.
© Nubia
Nubia представила смартфон в трёх цветовых решениях: Phantom Black, Glacial White и Starry Collector's Edition с уникальным космическим узором, который отличает его от предшественника Z70 Ultra.
Модель Z80 Ultra оснащена большим экраном с частотой обновления 144 Гц и минимальными рамками. Интегрированная в дисплей фронтальная камера повышает удобство использования. Смартфон имеет 16 ГБ ОЗУ. Система камер включает 50 Мп основной модуль с фокусным расстоянием 35 мм, широкоугольный объектив 1/1,55 дюйма и телеобъектив-перископ.