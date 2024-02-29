Nubia представила недорогой камерофон на 108 Мп дешевле $200

Nubia представила недорогой камерофон на 108 Мп дешевле $200Из минусов — процессорная часть
Главная фишка Focus и Focus Pro – внушительная камера на 108 Мп и запоминающийся ретро-дизайн, навевающий мысли о классических фотоаппаратах.
Не обошлось без компромиссов – точную цену и даже дату релиза компания как-то «забыла» анонсировать. Зато известно, что смартфоны доедут до Европы и ряда других регионов.
Оба устройства оснащены мощным сенсором с солидным разрешением, имеют оптический зум, писать HDR в формате RAW, да еще и видео в 4K снимают.
Старшая версия, Focus Pro, получила фирменную фишку – кнопку на боковой грани для мгновенного запуска камеры. В общем, намек на серьезную фотосъемку очень толстый!
Nubia Focus довольствуется «обычным» HD+ экраном, а Focus Pro идет с FullHD+. Оба смартфона не впечатляют начинкой.
Сердцем служит не самый новый Unisoc T760 в паре с 8 ГБ оперативки и накопителем на 256 ГБ. Зато батарейки здесь приличные – на 5000 мАч. Ценник на Focus должен стартовать с отметки в $199.