Nubia представила недорогой камерофон на 108 Мп дешевле $200

Главная фишка Focus и Focus Pro – внушительная камера на 108 Мп и запоминающийся ретро-дизайн, навевающий мысли о классических фотоаппаратах.

Не обошлось без компромиссов – точную цену и даже дату релиза компания как-то «забыла» анонсировать. Зато известно, что смартфоны доедут до Европы и ряда других регионов.

Оба устройства оснащены мощным сенсором с солидным разрешением, имеют оптический зум, писать HDR в формате RAW, да еще и видео в 4K снимают.