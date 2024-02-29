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Телефоны
Опубликовано 29 февраля 2024, 14:24
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Nubia представила недорогой камерофон на 108 Мп дешевле $200

Из минусов — процессорная часть
Nubia, дочерняя компания ZTE, решила под занавес MWC удивить сразу несколькими новыми смартфонами в необычных сегментах.

Главная фишка Focus и Focus Pro – внушительная камера на 108 Мп и запоминающийся ретро-дизайн, навевающий мысли о классических фотоаппаратах.

Не обошлось без компромиссов – точную цену и даже дату релиза компания как-то «забыла» анонсировать. Зато известно, что смартфоны доедут до Европы и ряда других регионов.

Оба устройства оснащены мощным сенсором с солидным разрешением, имеют оптический зум, писать HDR в формате RAW, да еще и видео в 4K снимают.

Nubia представила недорогой камерофон на 108 Мп дешевле $200
© GSMArena

Старшая версия, Focus Pro, получила фирменную фишку – кнопку на боковой грани для мгновенного запуска камеры. В общем, намек на серьезную фотосъемку очень толстый!

Nubia Focus довольствуется «обычным» HD+ экраном, а Focus Pro идет с FullHD+. Оба смартфона не впечатляют начинкой.

Сердцем служит не самый новый Unisoc T760 в паре с 8 ГБ оперативки и накопителем на 256 ГБ. Зато батарейки здесь приличные – на 5000 мАч. Ценник на Focus должен стартовать с отметки в $199.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Nubia
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#ZTE
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#смартфон