Nubia представила необычный смартфон с вращающимся кольцом камеры — Focus 2 Ultra

Основная камера — на 50 Мп с диафрагмой f/1.47, сенсор 1/1.55".

Как и Xiaomi 15 Ultra, Focus 2 Ultra поддерживает фирменную съемную рукоятку для удобной фотосъемки. Однако его цена значительно ниже: €299 ($314) против €1200 ($1258) за Xiaomi 15 Ultra.