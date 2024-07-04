Nubia представила новые игровые смартфоны Red Magic 9S Pro и 9S Pro+Глобальная версия ожидается в середине июля
Устройства оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 3 Leading version, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ хранилища UFS 4.0.
Обе модели имеют продвинутую систему охлаждения ICE 13.5 с площадью испарительной камеры 10182 мм2 и новым гелем для охлаждения, что позволяет снизить температуру ядра до 19.5°C.
Также устройства оборудованы высокоскоростным турбовентилятором с частотой вращения 22 000 об/мин, работающим почти бесшумно на уровне 4 дБ.
Из прочих интересностей новинок можно отметить настраиваемые RGB-огни для плечевых кнопок и систему защиты глаз с частотой мерцания 2160 Гц PWM+DC. Смартфоны работают на операционной системе Redmagic OS 9.5, которая включает новые игровые и ИИ-функции.
Red Magic 9S Pro имеет батарею емкостью 6500 мАч с быстрой зарядкой на 80 Вт, а Red Magic 9S Pro+ — батарею на 5500 мАч с зарядкой на 165 Вт.
Оба устройства будут доступны для заказа с 9 июля 2024 года в Китае. Международная версия Red Magic 9S Pro будет представлена 16 июля 2024 года.