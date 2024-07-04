Nubia представила новые игровые смартфоны Red Magic 9S Pro и 9S Pro+

Из прочих интересностей новинок можно отметить настраиваемые RGB-огни для плечевых кнопок и систему защиты глаз с частотой мерцания 2160 Гц PWM+DC. Смартфоны работают на операционной системе Redmagic OS 9.5, которая включает новые игровые и ИИ-функции.

Red Magic 9S Pro имеет батарею емкостью 6500 мАч с быстрой зарядкой на 80 Вт, а Red Magic 9S Pro+ — батарею на 5500 мАч с зарядкой на 165 Вт.

Оба устройства будут доступны для заказа с 9 июля 2024 года в Китае. Международная версия Red Magic 9S Pro будет представлена 16 июля 2024 года.