Nubia представила самую дешевую раскладушку с гибким экраном — Flip 2

Устройство получило гибкий 6.9-дюймовый AMOLED-дисплей с FullHD+ разрешением и 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Внешний экран увеличен до 3 дюймов с разрешением 682 × 422 пикселя, позволяя получать уведомления и управлять приложениями.

Основная камера состоит из двух модулей: основной на 50 Мп и датчика глубины на 2 Мп. Смартфон оснащен процессором Dimensity 7300X, адаптированным для устройств с двумя экранами, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища.