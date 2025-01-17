Nubia представила самую дешевую раскладушку с гибким экраном — Flip 2

Nubia представила самую дешевую раскладушку с гибким экраном — Flip 2И с достойными характеристиками
Устройство получило гибкий 6.9-дюймовый AMOLED-дисплей с FullHD+ разрешением и 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Внешний экран увеличен до 3 дюймов с разрешением 682 × 422 пикселя, позволяя получать уведомления и управлять приложениями.
Основная камера состоит из двух модулей: основной на 50 Мп и датчика глубины на 2 Мп. Смартфон оснащен процессором Dimensity 7300X, адаптированным для устройств с двумя экранами, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища.
Аккумулятор ёмкостью 4300 мАч поддерживает быструю зарядку PD 3.0, полностью заряжаясь за 55 минут.
Flip 2 защищён от воды по стандарту IPX2 и от пыли по IP4X. Цена устройства составит 64 080 иен (около $410), что делает его самой доступной раскладушкой с гибким экраном на рынке.