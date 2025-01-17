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Опубликовано 17 января 2025, 08:15
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Nubia представила самую дешевую раскладушку с гибким экраном — Flip 2

И с достойными характеристиками
Компания Nubia анонсировала смартфон-раскладушку Flip 2, который поступит в продажу в Японии 23 января.
Nubia представила самую дешевую раскладушку с гибким экраном — Flip 2
© GSMArena

Устройство получило гибкий 6.9-дюймовый AMOLED-дисплей с FullHD+ разрешением и 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Внешний экран увеличен до 3 дюймов с разрешением 682 × 422 пикселя, позволяя получать уведомления и управлять приложениями.

Основная камера состоит из двух модулей: основной на 50 Мп и датчика глубины на 2 Мп. Смартфон оснащен процессором Dimensity 7300X, адаптированным для устройств с двумя экранами, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища.

Nubia представила самую дешевую раскладушку с гибким экраном — Flip 2
© GSMArena

Аккумулятор ёмкостью 4300 мАч поддерживает быструю зарядку PD 3.0, полностью заряжаясь за 55 минут.

Nubia представила самую дешевую раскладушку с гибким экраном — Flip 2
© GSMArena

Flip 2 защищён от воды по стандарту IPX2 и от пыли по IP4X. Цена устройства составит 64 080 иен (около $410), что делает его самой доступной раскладушкой с гибким экраном на рынке.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
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#Nubia