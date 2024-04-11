Nubia выпустила за пределами Китая самую дешевую гибкую раскладушку стоимостью $499

Nubia выпустила за пределами Китая самую дешевую гибкую раскладушку стоимостью $499Ждем!
Nubia Flip стал одним из самых доступных гибких смартфонов-раскладушек. Версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти продается за $499. Модификация 12/512 ГБ обойдется в $699.
Nubia Flip доступен для предварительного заказа в ряде стран, включая США, Австралию, Сингапур, а также некоторые государства Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Официальные продажи стартуют 23 апреля. Информация о доступности смартфона в ЕС и Великобритании пока отсутствует.
Nubia Flip 5G оснащен 6.9-дюймовым складным AMOLED-дисплеем FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и внешним 1.43-дюймовым экраном.
Сердцем аппарата стал процессор Snapdragon 7 Gen 1. Смартфон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, 16-мегапиксельной фронтальной, а за питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4310 мАч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки.