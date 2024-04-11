Nubia выпустила за пределами Китая самую дешевую гибкую раскладушку стоимостью $499

Nubia Flip стал одним из самых доступных гибких смартфонов-раскладушек. Версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти продается за $499. Модификация 12/512 ГБ обойдется в $699.

Nubia Flip доступен для предварительного заказа в ряде стран, включая США, Австралию, Сингапур, а также некоторые государства Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Официальные продажи стартуют 23 апреля. Информация о доступности смартфона в ЕС и Великобритании пока отсутствует.