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Опубликовано 11 апреля 2024, 07:24
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Nubia выпустила за пределами Китая самую дешевую гибкую раскладушку стоимостью $499

Ждем!
Компания Nubia представила свой складной смартфон Nubia Flip на мировом рынке. Ранее устройство уже дебютировало в Китае, а теперь открыло глобальные предзаказы.
Nubia выпустила за пределами Китая самую дешевую гибкую раскладушку стоимостью $499
© Gizmochina

Nubia Flip стал одним из самых доступных гибких смартфонов-раскладушек. Версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти продается за $499. Модификация 12/512 ГБ обойдется в $699.

Nubia Flip доступен для предварительного заказа в ряде стран, включая США, Австралию, Сингапур, а также некоторые государства Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Официальные продажи стартуют 23 апреля. Информация о доступности смартфона в ЕС и Великобритании пока отсутствует.

Nubia выпустила за пределами Китая самую дешевую гибкую раскладушку стоимостью $499
© Gizmochina

Nubia Flip 5G оснащен 6.9-дюймовым складным AMOLED-дисплеем FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и внешним 1.43-дюймовым экраном.

Сердцем аппарата стал процессор Snapdragon 7 Gen 1. Смартфон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, 16-мегапиксельной фронтальной, а за питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4310 мАч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Nubia
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#Складной смартфон