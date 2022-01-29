Нужно ли «раскачивать» аккумулятор после покупки нового смартфона

По словам эксперта, это не более чем заблуждение — для новых литий-полимерных батарей, установленных в современных устройствах, это является мифом.

Это же касается и зарядки «сверх меры», когда телефон зарядился до 100%, но зарядное устройство не отключено от электричества. Как отметил Щельцин, в современных устройствах установлен контроллер заряда, поэтому, даже если на дисплее написано, что зарядка продолжается, на самом деле батарея уже не заряжается.

Эксперт также коснулся и темы множественной зарядки, когда батарея заряжается не сразу до 100%, а в несколько подзарядок. В этом случае современные батареи могут выдержать 500 таких циклов.

Также Щельцин объяснил безопасность быстрой зарядки для батарей. Он сказал, что при быстрой зарядке устройство не разряжается быстрее, как думают многие пользователи. И что это было доказано на основании экспериментов в лаборатории Стэндфордского университета. «Многие считают, что при быстрой зарядке устройство быстрее разряжается. Однако в 2014 году в лаборатории Стэндфордского университета доказали обратное. Это значит, можно применять функцию быстрой зарядки и не переживать за состояние аккумулятора», — отметил эксперт.