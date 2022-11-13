О чём может рассказать внезапный перегрев смартфона. И дело не в поломке

По его словам, такими признаками являются перегрев смартфона без явных причин, резкий рост мобильного трафика, быстрая разрядка при выключенных энергоёмких приложениях. При этом существует способ проверить, утекает ли информация третьим лицам.

На смартфоне нужно набрать комбинацию *#21# — придёт сообщение с описанием, включена ли переадресация вызовов и других функций связи.

Как отметил эксперт, если для всех типов данных, таких, как звонки, смс и прочие, будет указано, что переадресация отключена, то это будет означать, что телефон не передаёт информацию третьим лицам.