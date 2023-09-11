О каких характеристиках смартфонов производители стараются не рассказывать на презентациях

Однако есть ряд «невидимых» характеристик, которые также влияют на общий пользовательский опыт, но о которых производители часто умалчивают.

Первым делом стоит обратить внимание на систему регулировки яркости экрана. Некоторые телефоны используют высокочастотную модуляцию яркости только при низком уровне освещения, что может быть проблематично для людей, чувствительных к мерцанию дисплея.

Второй важный аспект — это тип и качество вибромотора. Он может существенно влиять на тактильные ощущения пользователя. Например, мотор Taptic Engine в iPhone 7 так хорошо симулирует нажатие физической кнопки «Домой», что многие даже не замечают ее отсутствия.

Третьим пунктом является поддержка различных спутниковых систем позиционирования. Ряд смартфонов поддерживают не только GPS, но и ГЛОНАС и GALILEO, что обеспечивает более точное определение местоположения.

Таким образом, при выборе смартфона не забывайте учитывать эти «скрытые» параметры. Они могут не решать ключевые задачи, но играют важную роль в общем пользовательском опыте.