Обнародовано расписание обновлений смартфонов Huawei

Компания Huawei в ближайшие дни начнёт распространять обновление фирменной оболочки EMUI 9.1 для большого числа своих смартфонов. Официальное расписание запланированных релизов попало в руки авторов профильного ресурса HuaweiCentral.

С 27 июня прошивка с EMUI 9.1 станет доступна для Huawei Mate 20, Mate 20 Pro и 20 X, а также Huawei 20 RS Porsche Design. В июле обновление готовится для Huawei P20 и P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 RS Porsche Design, Mate 9 и Mate 9 Pro, Y9 2019, Y6 2019, Y5 2019, Nova 3, Nova 3i, Nova 3e и Nova 4.

Тестовая прошивка с EMUI 10 на базе Android 10 Q станет доступна до конца июня для Huawei P10 и Huawei P10 Plus. Отдельно отмечается, что обновление для смартфонов серии Mate 10 может быть отложено до августа 2019 года.