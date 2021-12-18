Обнаружен новый опасный вирус для iOS, ворующий данные

Новый хакерский инструмент называется Predator, разработан и продаётся малоизвестной компанией Cytrox. Специалисты обнаружили шпионское ПО на айфонах двух граждан Египта — бежавшего политика и ведущего новостных программ. Устройство политика Аймана Нура было взломано и Predator, и Pegasus от NSO Group. Предположительно, каждое из приложений эксплуатировалось разными правительственными клиентами.

Как отмечается в отчёте, Predator попал на айфоны жертв через ссылки, отправленные через WhatsApp. Им удалось заразить модели iPhone под управлением iOS 14.6, которая на тот момент была последней версией программного обеспечения.

Нур заподозрил, что его устройство скомпрометировано, только когда заметил, что оно регулярно греется. Эксперты Citizen Lab проанализировали устройство и просмотрели журналы с его телефона. Исследователи считают, что атаки исходили от египетского правительства.