Обнаружен вирус для смартфонов на Android, ворующий деньги

Вирус замаскирован в приложении Fast Cleaner. При попадании на смартфон жертвы, Xenomorph может перекрывать окна других приложений, перехватывать СМС-сообщения собирать данные о пользовательском поведении. Всю информацию вирус отправляет своему оператору, которую потом могут выставить на продажу.

Но опаснее зловред прежде всего тем, что взламывает личные кабинеты пользователей и ворует деньги, совершая несанкционированные транзакции. Отмечается, что на данный момент, Xenomorph заразил уже более 50 тысяч устройств.