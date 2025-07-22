Обновился ТОП-20 авторитетных СМИ о компьютерах и сотовой связи в России

Исследование охватывало период с 1 апреля по 30 июня и учитывало более 105 тысяч источников, включая ТВ, радио, газеты, информагентства и онлайн-издания. При этом из анализа исключались новостные агрегаторы и перекрестные упоминания между сайтами, если они происходили регулярно и в большом объёме.

Лидером рейтинга стал Hi-Tech@Mail.ru, поднявшийся на две позиции и набравший индекс 89,44. Второе и третье места заняли Cnews.ru и Telecomdaily.ru соответственно.

Сайт Ferra.ru сохранил свою седьмую строчку с индексом 21,10, не изменив позиции с прошлого квартала. В десятке также оказались Kod.ru, Tadviser, Rozetked и vc.ru, последнему удалось подняться сразу на четыре места.

В список вошли 20 ресурсов, и два из них появились в рейтинге впервые — Ichip.ru на 12-м месте и Appleinsider.ru на 20-м.