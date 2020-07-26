Обновлен лидер в популярном тесте на производительность смартфонов

Нескольким ранее мы упоминали о том, что компания Nubia в ближайшее время планирует представить сразу две новинки. Если одной из них стали “умные” часы с изогнутым экраном, то вторая представляет из себя геймерский смартфон Nubia Red Magic 5S, которому и удалось стать лидером популярного теста на производительность. Согласно данным источников, смартфон набрал рекордные 659 586 баллов, сместив смартфон Lenovo Legion с 648 871 баллами на второе место.

Nubia Red Magic 5S получит экран с частотой обновления изображения 144 Гц и AMOLED дисплей. Работать новинка будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Официальный анонс ожидается уже 28 июля.