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Обновлен лидер в популярном тесте на производительность смартфонов
Причем данный смартфон еще официально не анонсирован
Обновлен лидер в популярном тесте на производительность смартфонов AnTuTu. Так, на данный момент самый высокий показатель зафиксирован при тестировании грядущего игрового смартфона Nubia Red Magic 5S. Напомним, что устройство еще даже официально не анонсировали.
Нескольким ранее мы упоминали о том, что компания Nubia в ближайшее время планирует представить сразу две новинки. Если одной из них стали “умные” часы с изогнутым экраном, то вторая представляет из себя геймерский смартфон Nubia Red Magic 5S, которому и удалось стать лидером популярного теста на производительность. Согласно данным источников, смартфон набрал рекордные 659 586 баллов, сместив смартфон Lenovo Legion с 648 871 баллами на второе место.
Nubia Red Magic 5S получит экран с частотой обновления изображения 144 Гц и AMOLED дисплей. Работать новинка будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Официальный анонс ожидается уже 28 июля.