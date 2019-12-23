Обновлен рейтинг самых опасных для здоровья смартфонов

Напомним, что сертификация смартфонов в обязательном порядке проходит в каждой стране, в рамках которой специалисты должны также рассмотреть уровень электромагнитного излучения, который поглощается людьми. Так, производители проверяют смартфоны в лабораторных условиях, однако в реальной жизни, как правило, результаты получаются абсолютно другими.

Экспертами было установлено, что при прямом контакте iPhone 8 превышает норму в пять раз, тогда как второе место в данном рейтинге занял Samsung Galaxy S8, излучение которого превышает норму в три раза. На данный момент на Apple и Samsung был подан иск, в котором указано требование придерживаться нормам излучения в устройствах, а также оплатить нанесенный вред.