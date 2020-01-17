Обновлен рейтинг самых популярных смартфонов среди россиян

Так, самым покупаемым российскими пользователями смартфоном стал Xiaomi Redmi Note 7 ( 4/64 Гб) . Вторым по популярности мобильным устройством стал недорогой флагман Samsung Galaxy A50 ( 64 Гб), опередив тем самым Apple iPhone XR ( 64 Гб).

На четвертом месте вновь оказался смартфон китайского гиганта Xiaomi, а именно модель Redmi 6A ( 2/16 Гб), тогда как на пятом месте расположился Honor 8X (4/64 Гб). Также в список вошли такие смартфоны, как Apple iPhone XR ( 128 Гб), Samsung Galaxy S10e ( 6/128 Гб), Xiaomi Redmi 7 ( 3/32 Гб), Apple iPhone 7 ( 32 Гб). На последнем, десятом месте оказался Apple iPhone X ( 64 Гб).