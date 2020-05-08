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Обновлен рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире
От Apple до Xiaomi
Обновлен рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире. Статистические данные по продажам смартфонов в первом квартале текущего года были представлены аналитиками компании Canalys.
Так, согласно опубликованному материалу, линейке фирменных смартфонов американской компании Apple прошлого года - iPhone 11, удалось овладеть 10% глобального рынка смартфонов. Отметим, что в данном случае учитывались продажи трех моделей, а именно iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Наиболее продаваемым же смартфоном, в свою очередь, стал iPhone 11, который приобрели более 19 млн раз. Второе по продаваемости место досталось двум устройствам китайского производителя Xiaomi, а именно моделям Redmi Note 8 и Redmi Note 8T. И замыкают тройку лидеров смартфоны южнокорейского гиганта - Galaxy A51 и A10S. Также в состав данного рейтинга включены такие смартфоны, как Redmi Note 8 Pro, Galaxy A20S, Galaxy A01, Redmi 8A.