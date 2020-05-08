Обновлен рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире

Наиболее продаваемым же смартфоном, в свою очередь, стал iPhone 11, который приобрели более 19 млн раз. Второе по продаваемости место досталось двум устройствам китайского производителя Xiaomi, а именно моделям Redmi Note 8 и Redmi Note 8T. И замыкают тройку лидеров смартфоны южнокорейского гиганта - Galaxy A51 и A10S. Также в состав данного рейтинга включены такие смартфоны, как Redmi Note 8 Pro, Galaxy A20S, Galaxy A01, Redmi 8A.