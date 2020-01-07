Обновлен рейтинг самых производительных мобильных процессоров года

Так, лидером рейтинга стал Qualcomm Snapdragon 855 Plus, который получил 348,8 баллов по результатам теста графического ускорителя, тогда как второе место досталось флагманскому однокристальному процессору Huawei Kirin 990 5G с 326,1 баллами. Замыкает тройку лидеров младшая модификация данной платформы, а именно Kirin 990, которой досталось 324,1 баллов.