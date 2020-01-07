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Обновлен рейтинг самых производительных мобильных процессоров года
От Snapdragon 855 Plus до Exynos 9810
На платформе популярного китайского бенчмарка Master Lu опубликовали новый рейтинг, который на этот раз определил самые производительные мобильные процессоры 2019 года.
Так, лидером рейтинга стал Qualcomm Snapdragon 855 Plus, который получил 348,8 баллов по результатам теста графического ускорителя, тогда как второе место досталось флагманскому однокристальному процессору Huawei Kirin 990 5G с 326,1 баллами. Замыкает тройку лидеров младшая модификация данной платформы, а именно Kirin 990, которой досталось 324,1 баллов.
Данный рейтинг также коснулся таких процессоров, как Snapdragon 855 SoC, Samsung Exynos 9820. Кроме того, в список также попала платформа 2018 года, а именно Snapdragon 845. Крайние строчки достались MediaTek Dimensity 1000L 5G, Snapdragon 765G, Kirin 980 и Exynos 9810.