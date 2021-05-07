Обновлен рейтинг самых производительных, но недорогих смартфонов

В AnTuTu признали, что на данный момент на рынке Android-смартфонов среднего сегмента наблюдается стагнация. Так, сам список практически не меняется на протяжении нескольких месяцев. В то же время, в прошлом месяце в него вошел новый смартфон. Речь о iQOO Z3, который был анонсирован буквально в конце марта. Работает новинка на базе Qualcomm Snapdragon 768G, что позволило ей набрать 447 608 баллов и занять второе место.

Что касается первого места, на нем вновь оказался Redmi 10X 5G, который набрал 455 838 баллов. Лидером этого рейтинга он является еще с лета прошлого года. Замыкает первую тройку Huawei Nova 8 Pro, набравший 442 944 балла.