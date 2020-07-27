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Обновлен рейтинг самых производительных смартфонов среднего класса

Новым лидером стал OnePlus Nord
Обновлен рейтинг самых производительных смартфонов среднего класса. А все благодаря результатам OnePlus Nord в популярном тесте AnTuTu. Так, несмотря на то, что устройство появилось на рынке всего несколько дней назад, оно уже успело стать новым лидером в рейтинге производительности AnTuTu среди своей ценовой категории.

Результатами поделился инсайдер под ником TechDroider.

Производительность OnePlus Nord

Для наглядности он также опубликовал результаты теста AnTuTu смартфонов среднего класса за прошлый месяц. Как можем видеть, в июне первое место занимал Xiaomi Redmi K30 5G, который набрал порядка 317 019 баллов. OnePlus Nord, в свою очередь, удалось набрать на 14 000 больше баллов.

Лидеры рейтинга производительности за июнь

Интересно, что OnePlus Nord, равно как и Redmi K30 5G, работают на базе Snapdragon 765G с аналогичными объемами памяти. Предполагается, что отрыв первого связан с лучшей оптимизацией прошивки.

Автор: Лилик Ми