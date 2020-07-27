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Обновлен рейтинг самых производительных смартфонов среднего класса
Новым лидером стал OnePlus Nord
Обновлен рейтинг самых производительных смартфонов среднего класса. А все благодаря результатам OnePlus Nord в популярном тесте AnTuTu. Так, несмотря на то, что устройство появилось на рынке всего несколько дней назад, оно уже успело стать новым лидером в рейтинге производительности AnTuTu среди своей ценовой категории.
Результатами поделился инсайдер под ником TechDroider.
Для наглядности он также опубликовал результаты теста AnTuTu смартфонов среднего класса за прошлый месяц. Как можем видеть, в июне первое место занимал Xiaomi Redmi K30 5G, который набрал порядка 317 019 баллов. OnePlus Nord, в свою очередь, удалось набрать на 14 000 больше баллов.
Интересно, что OnePlus Nord, равно как и Redmi K30 5G, работают на базе Snapdragon 765G с аналогичными объемами памяти. Предполагается, что отрыв первого связан с лучшей оптимизацией прошивки.