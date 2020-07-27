Обновлен рейтинг самых производительных смартфонов среднего класса. А все благодаря результатам OnePlus Nord в популярном тесте AnTuTu. Так, несмотря на то, что устройство появилось на рынке всего несколько дней назад, оно уже успело стать новым лидером в рейтинге производительности AnTuTu среди своей ценовой категории.