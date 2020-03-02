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Обновлен рекорд в тесте на производительность смартфона
Его побил Nubia Red Magic 5G
Напомним, что ранее игровой смартфон Xiaomi Black Shark 3 установил новый рекорд в тесте популярного бенчмарка AnTuTu, набрав порядка 620 925 баллов. Однако сейчас стало известно, что рекорд в тесте на производительность смартфона был обновлен другим устройством.
Речь о смартфоне Nubia Red Magic 5G, которому удалось набрать 633 724 балла, что является новым рекордом бенчмарка. Отметим, что недавний флагман Xiaomi Mi 10 Pro набрал в данном тесте “почти 600 тыс баллов”, в то время как Realme X50 Pro обогнал его, набрав 603 тыс баллов.
На данный момент достоверно неизвестно, когда мы сможем оценить справедливость теста AnTuTu, поскольку официальная информация о дате презентации Nubia Red Magic 5G - не разглашается.