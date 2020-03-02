Обновлен рекорд в тесте на производительность смартфона

Речь о смартфоне Nubia Red Magic 5G, которому удалось набрать 633 724 балла, что является новым рекордом бенчмарка. Отметим, что недавний флагман Xiaomi Mi 10 Pro набрал в данном тесте “почти 600 тыс баллов”, в то время как Realme X50 Pro обогнал его, набрав 603 тыс баллов.

На данный момент достоверно неизвестно, когда мы сможем оценить справедливость теста AnTuTu, поскольку официальная информация о дате презентации Nubia Red Magic 5G - не разглашается.