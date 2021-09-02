Обновлен список лучших флагманских смартфонов на Android

На первом месте данного рейтинга оказался геймерский смартфон Black Shark 4 Pro. Он получил чип Snapdragon 888, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти. В тесте на производительность он набрал порядка 864 614 баллов. На 20 тысяч баллов меньше набрал iQOO 8 Pro, что не помешало ему оказаться на второй строчке. Сердцем смартфона также выступил флагманский процессор Snapdragon 888.