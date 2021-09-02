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Обновлен список лучших флагманских смартфонов на Android

От Black Shark 4 Pro до realme GT
Бенчмарк AnTuTu опубликовал обновленный список лучших флагманских смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлен список лучших флагманских смартфонов на Android

На первом месте данного рейтинга оказался геймерский смартфон Black Shark 4 Pro. Он получил чип Snapdragon 888, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти. В тесте на производительность он набрал порядка 864 614 баллов. На 20 тысяч баллов меньше набрал iQOO 8 Pro, что не помешало ему оказаться на второй строчке. Сердцем смартфона также выступил флагманский процессор Snapdragon 888.

Обновлен список лучших флагманских смартфонов на Android

Третьего места удостоился игровая версия Tencent Red Magic 6 Pro. В бенчмарке она набрал 829 331 балл. Еще в списке оказались смартфоны OnePlus 9 Pro, OPPO Find X3 Pro, realme GT, Xiaomi Mix 4 и vivo X60 Pro+.