Обновлен список лучших флагманских смартфонов на Android

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Сегодня в 16:52
Обновлен список лучших флагманских смартфонов на AndroidОт Black Shark 4 Pro до realme GT
Бенчмарк AnTuTu опубликовал обновленный список лучших флагманских смартфонов на базе операционной системы Android.
На первом месте данного рейтинга оказался геймерский смартфон Black Shark 4 Pro. Он получил чип Snapdragon 888, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти. В тесте на производительность он набрал порядка 864 614 баллов. На 20 тысяч баллов меньше набрал iQOO 8 Pro, что не помешало ему оказаться на второй строчке. Сердцем смартфона также выступил флагманский процессор Snapdragon 888.
Третьего места удостоился игровая версия Tencent Red Magic 6 Pro. В бенчмарке она набрал 829 331 балл. Еще в списке оказались смартфоны OnePlus 9 Pro, OPPO Find X3 Pro, realme GT, Xiaomi Mix 4 и vivo X60 Pro+.