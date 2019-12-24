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Сегодня 17:51

Обновлен список самых продаваемых смартфонов в мире

От iPhone XR до Oppo A5
Издание Counterpoint опубликовало глобальный рейтинг самых востребованных смартфонов. Так, лидирующее место в списке наиболее популярных смартфонов занял iPhone XR, который на протяжении нескольких кварталов подряд остается наиболее покупаемым мобильным устройством в мире.

Сообщается, что именно смартфону iPhone XR удалось захватить порядка 3% от доли всего рынка, тогда как 2,6% досталось телефону от южнокорейского гиганта, а именно Samsung Galaxy A10, который занял второе место в данном рейтинге. Что касается третьего место, то оно досталось Galaxy A50, которому принадлежит 1,9% общего рынка.

Полный список десяти наиболее востребованных смартфонов выглядит так:

  • iPhone XR
  • Samsung Galaxy A10
  • Galaxy A50
  • Oppo A9
  • iPhone 11
  • Oppo A5s
  • Galaxy A20
  • Oppo A5
  • Xiaomi Redmi 7A
  • Huawei P30