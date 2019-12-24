Обновлен список самых продаваемых смартфонов в мире

Сообщается, что именно смартфону iPhone XR удалось захватить порядка 3% от доли всего рынка, тогда как 2,6% досталось телефону от южнокорейского гиганта, а именно Samsung Galaxy A10, который занял второе место в данном рейтинге. Что касается третьего место, то оно досталось Galaxy A50, которому принадлежит 1,9% общего рынка.