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Обновлен список самых продаваемых смартфонов в мире
От iPhone XR до Oppo A5
Издание Counterpoint опубликовало глобальный рейтинг самых востребованных смартфонов. Так, лидирующее место в списке наиболее популярных смартфонов занял iPhone XR, который на протяжении нескольких кварталов подряд остается наиболее покупаемым мобильным устройством в мире.
Сообщается, что именно смартфону iPhone XR удалось захватить порядка 3% от доли всего рынка, тогда как 2,6% досталось телефону от южнокорейского гиганта, а именно Samsung Galaxy A10, который занял второе место в данном рейтинге. Что касается третьего место, то оно досталось Galaxy A50, которому принадлежит 1,9% общего рынка.
Полный список десяти наиболее востребованных смартфонов выглядит так:
- iPhone XR
- Samsung Galaxy A10
- Galaxy A50
- Oppo A9
- iPhone 11
- Oppo A5s
- Galaxy A20
- Oppo A5
- Xiaomi Redmi 7A
- Huawei P30