Обновлен топ-10 Android-смартфонов по версии AnTuTu

Лидирует OnePlus 13 на Snapdragon 8 Elite с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ, набравший рекордные 2 926 644 балла. На втором месте — iQOO 13 с тем же чипсетом и 2 906 489 баллами. Замыкает тройку Vivo X200 Pro на Dimensity 9400 с результатом 2 843 812 баллов.

На четвертом месте Oppo Find X8 Pro с процессором MediaTek, а на пятом — Oppo Find X8. Xiaomi 15 стал лишь седьмым, набрав 2 546 330 баллов, уступив Vivo X200 Pro mini.